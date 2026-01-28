Отец погибшего на СВО бойца из Волгограда не может похоронить сына

Тело погибшего на СВО Александра Хачатурова уже год находится в морге

Житель Волгограда Эрнест Хачатуров уже больше года не может похоронить своего старшего сына Александра, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщает портал «Новости Волгограда» .

Тело 27-летнего бойца было доставлено отцу вместе с личными вещами — нательным крестом и обручальным кольцом. Изначально сомнений в идентичности погибшего не возникало, однако в морге мужчине выдали медицинское свидетельство о смерти, которое вызвало вопросы.

В документе, помимо ошибки в годе рождения сына, указано, что смерть наступила не в результате боевых действий, а от заболевания. По словам отца, командование войсковой части утверждает, что Александр ушел на задание, пропал без вести, а затем был найден на поле боя с ранением в грудь. Однако данные судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют об обратном — у молодого человека якобы было тяжелое заболевание сердца.

Хачатуров отказывается проводить захоронение, пока не узнает истинную причину гибели сына, указано в публикации.

