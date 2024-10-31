Отечественные моторные масла обеспечивают надежность маршрута автопробега

Данный маршрут проходит через 8 стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Катар. Спортсменам предстоит преодолеть 7 тыс. км и несколько климатических поясов на автомобилях повышенной проходимости.

«Моторные масла завода много раз помогали одерживать победу как в гонках на скорость, так и на выносливость. Автоспорт наглядно демонстрирует весь спектр возможностей высококачественных смазочных материалов. Техника преодолевает тысячи километров, проходит сложный ландшафт, сталкивается с резкой сменой погодных условий. Это экстремальная нагрузка для смазочных материалов, которые должны эффективно защищать узлы и агрегаты», — поделился генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Автопробег Tro-Phy-Gital-Tour стартовал в Уфе на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Участниками автопробега стали студенты российских вузов и блогеры, поддерживающие фиджитал-движение и новые форматы автоспорта.