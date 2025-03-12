Отечественное производство белых масел вывели на новый уровень

Эти высокоочищенные смазочные материалы не имеют цвета и запаха, отличаются химической и биологической нейтральностью. Благодаря этим свойствам они находят широкое применение в фармацевтике, медицине, пищевой и текстильной промышленности, а также при производстве косметики и парфюмерии.

Производство ведется в Омске, на современном комплексе гидроизодепарафинизации, где нефтяное сырье проходит несколько этапов глубокой очистки. На финальной стадии полностью устраняются ароматические углеводороды, что делает продукт безопасным для использования. Качество продукции подтверждено сертификацией в Евразийском реестре пищевых смазочных материалов и соответствии ГОСТ.

«Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Все дело в том, что выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, доступный ограниченному числу производителей в мире. Локализация полного цикла выпуска — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.