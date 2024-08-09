сегодня в 18:13

Отдыхающие в детском лагере Подмосковья узнали о работе росгвардейцев

Сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к ежегодной ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка посетили ребят, отдыхающих в летнем лагере, расположенном на базе лицея № 4 и рассказали детям об истории создания Росгвардии.

Желающие смогли примерить на себя экипировку сотрудника вневедомственной охраны и подробнее узнать об элементах индивидуальной защиты.

Особый интерес у ребят вызвал патрульный автомобиль с ведомственной цветографической схемой и сигнальной громкоговорящей установкой. Школьники узнали о правилах ведения радиообмена, а также специфике управления служебным автотранспортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.