Отдельный кабинет, терраса и бассейн: зумеры поднимают планку для офисов

Сегодня в одном офисе бок о бок могут работать люди четырех разных поколений — от бэби-бумеров до зумеров. Последние все настойчивее заявляют о себе, и бизнес прислушивается к ним. Однако существуют противоречивые представления о моделях поведения этого поколения, в том числе об их отношении к работе. Об этом РИАМО рассказали в девелоперской компании PIONEER.

Девелоперская компания совместно с Московским государственным строительным университетом опросила зумеров, которые станут активными пользователями офисов в ближайший годы — это студенты в возрасте от 17 до 25 лет. Результаты оказались неожиданными и уточнили взгляд этой группы на идеальное рабочее пространство.

Стремясь завоевать зумеров, стоит учитывать, что многие черты, приписываемые этому поколению, типичны для молодежи в целом, к примеру, сложности с концентрацией внимания и быстрая смена интересов. Тем не менее представления о комфортном офисе складываются под влиянием личного опыта, уровня карьеры, а также более глубоких мировоззренческих установок человека. К возрасту студенчества они уже сформированы. Результаты исследования позволили девелоперу и университету сделать выводы не только о продуктовых характеристиках офисов, но и лучше понять, как смотрят на мир зумеры.

Инфантильные или независимые

Среди опрошенных студентов 71,6% совмещают работу с учебой, а это значит, что на их ответы и восприятие офисов уже повлияли контакты с деловой средой. Стремление зумеров рано брать ответственность за свою жизнь подтверждают и социологи, и лидеры темы поколений. Так, согласно всероссийскому опросу, проведенному аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), большинство молодых людей считает, что зарабатывать нужно начинать с 17–18 лет, а в 20 — уже переехать от родителей.

Стремление достичь успеха действительно объединяет зумеров, однако их личные амбиции носят скорее сдержанный и умеренный характер. Для них важно, чтобы офис был удобным — с точки зрения экономии времени на дорогу, а также с поддерживающей атмосферой — приятным зеленым окружением. Эти приоритеты прослеживаются в результатах исследования.

Для молодых сотрудников внешние атрибуты офисов и особенности организации рабочей среды отражают ценности работодателя, а не их идентичность. Почти все опрошенные студенты (84,6%) согласны с тем, что дизайн интерьеров дает представление о корпоративной культуре, а расположение бизнес-центра «работает» на имидж и бренд работодателя (71,5%). При этом образ «офиса мечты» по их представлениям рисуется противоречивым. Наряду с очевидным выбором в пользу бизнес-центра класса «А» (43,7%), треть респондентов (32,8%) предпочла бы ничем не примечательный внешне офис, но рядом с домом.

Гедонизм или умеренность

Размытие границ между рабочей и личной жизнью находит отражение в фундаментальном выборе гибридного формата работы (73,5%) и в сценариях рабочего дня в офисе. То, что порой принимается за лень и повышенные требования к комфорту, на деле — внимательное и бережное отношение к себе. Так, отвечая на вопрос, как бы они провели свободный час после обеда, предоставленный работодателем, большинство студентов выбрало пешую и велосипедную прогулку (49,9%), а еще четверть — сон (27,3%).

Отказ от жестких графиков помогает зумерам выстраивать день в соответствии со своими индивидуальными особенностями и ритмами продуктивности. И хотя инфраструктура бизнес-центра, как показал опрос, является второстепенным фактором, ее состав подчеркивает важность для поколения Z пространств, где можно сделать паузу, переключиться и восстановиться. Так, в топ-5 наиболее ценных характеристик инфраструктуры, помимо стабильного интернета и мобильной связи, вошли гастрономические точки и просторные обеденные зоны, открытые террасы и зеленые пространства, спортзал и бассейн, зоны для сна и антистресс-комнаты.

Ориентацию на устойчивую и комфортную среду подтверждают и те преимущества «офиса мечты», которые респонденты готовы продемонстрировать коллегам и партнерам — панорамный вид на город с большой высоты (45,6%) или на реку (19,3%), а также наличие спортзала (16,8%). Меньше всего студентов вдохновила идея геймерской комнаты — ее выбрали лишь 7,8%.

«Подход к девелопменту офисной недвижимости трансформируется вместе с развитием технологий и изменением ожиданий со стороны бизнеса. Представления о том, что помогает работать продуктивно, — непостоянны, и они напрямую влияют на запросы как в части организации рабочих пространств, так и в наполнении зданий дополнительными сервисами и инфраструктурой. В разработке продукта мы ориентируемся в первую очередь на интересы инвесторов и собственников, которые приобретают объекты для себя, учитывая удобство конечных пользователей. Особое внимание уделяем ожиданиям поколения Z, чтобы проектировать пространства, соответствующие популярной у них концепции work-life blend — гармоничного сочетания работы с другими важными аспектами жизни. Поэтому офисы будущего мы видим удобными, экологичными и поддерживающими эмоциональный комфорт. И это уже новая норма», — заключил директор по продажам девелоперской компании Павел Иншаков.