сегодня в 15:01

Отделения МФЦ в Люберцах 1 и 9 мая работать не будут

График работы отделов МФЦ городского округа Люберцы с 28 апреля по 10 мая изменится в связи с праздниками.1 и 9 мая они будут закрыты, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

28 апреля и 5 мая офисы будут открыты с 7-дневной рабочей неделей, 29 и 30 апреля, 2, 3, 4 и 6, 7, 8 мая работают в обычном режиме, а 1 и 9 мая — нерабочие дни.

С 10 мая все МФЦ округа вернутся к обычному графику работы.

Уточнить информацию о режиме работы конкретного МФЦ можно на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.