Отделения МФЦ в Люберцах 1 и 9 мая работать не будут
График работы отделов МФЦ городского округа Люберцы с 28 апреля по 10 мая изменится в связи с праздниками.1 и 9 мая они будут закрыты, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.
28 апреля и 5 мая офисы будут открыты с 7-дневной рабочей неделей, 29 и 30 апреля, 2, 3, 4 и 6, 7, 8 мая работают в обычном режиме, а 1 и 9 мая — нерабочие дни.
С 10 мая все МФЦ округа вернутся к обычному графику работы.
Уточнить информацию о режиме работы конкретного МФЦ можно на портале госуслуг Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.