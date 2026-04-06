Отделение РСМ в Наро-Фоминском округе отметило 10-летие

Наро-фоминское отделение РСМ отпраздновало 10-летие со дня основания. Торжество прошло во Дворце культуры «Созвездие» и собрало активистов, наставников и почетных гостей. В программе были концертные номера и церемония награждения участников движения.

История организации складывается из личных достижений ее активистов. Стефания Прут вступила в РСМ пять лет назад, участвовала в подготовке мероприятий, стала волонтером и определилась с будущей профессией — она планирует стать журналистом. Алена Смирнова за два года выросла до наставника и призналась, что уже не представляет свою жизнь без союза.

Почетные грамоты, благодарственные письма и знаки «За заслуги» вручили наиболее активным участникам. Несколько серебряных и один золотой знак получила Рената Демидова, которая почти девять лет возглавляла наро-фоминское отделение РСМ.

Награды активистам передал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Ранее он прошел в РСМ путь от руководителя программ до председателя общероссийской организации, а сейчас возглавляет попечительский совет. По традиции новых участников посвятили в союз фирменным коктейлем из ряженки, сметаны и молока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.