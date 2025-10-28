Отделение МФЦ в Домодедове вошло в число лучших в России

Подмосковная сеть «Мои документы» вновь доказала свою эффективность, став двукратным победителем Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Представляя Московскую область на федеральном уровне, в числе лучших оказались и сотрудники Домодедовского МФЦ, расположенного в микрорайоне Барыбино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный конкурс ежегодно собирает многофункциональные центры со всей страны, и победа в нем является заслуженным признанием высокого уровня предоставляемых услуг. «Это значит, что наши жители получают государственные услуги на высоком уровне. В нашем МФЦ можно решить практически любой вопрос: быстро, удобно и в комфортных условиях», — подчеркнула глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В центре создана продуманная инфраструктура, включающая электронную очередь, уютные зоны ожидания и детские уголки, что делает процесс получения услуг максимально комфортным для всех категорий граждан, включая семьи с детьми.

Оценка работы МФЦ проводится на основе множества критериев, таких как качество обслуживания, скорость обработки заявок и наличие современных технологий. Одной из значимых особенностей Домодедовского МФЦ является использование современных сервисов, которые позволяют жителям получать нужную информацию и услуги без бюрократических задержек.

Глава округа также выразила благодарность коллективу МБУ «МФЦ Домодедово» за их профессионализм, отзывчивость и внимание к каждому посетителю. «Ваш труд делает жизнь домодедовцев проще и комфортнее», — отметила она.

Победа Домодедовского МФЦ в конкурсе свидетельствует о том, что регион движется в правильном направлении, обеспечивая доступность и качество предоставляемых государственных услуг. В связи с успешным опытом МФЦ планируется продолжение развития и внедрение новых инициатив для улучшения сервисов в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.