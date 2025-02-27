Отчет об истории автомобиля будут дополнять рекомендации ИИ

Сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» объявляет о масштабном обновлении формата отчетов. Теперь пользователи смогут не только узнать историю машины, но и получить экспертные рекомендации к дальнейшим действиям, созданные с помощью алгоритмов ИИ, которые анализируют данные на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов, сообщает пресс-служба «Авито».

Благодаря нововведению покупателям будет проще принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр, воспользоваться ли при этом помощью профессионального подборщика или юриста или лучше поискать другой вариант.

Рекомендации представлены в 5 вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный.

Зеленая рекомендация «Срочно на осмотр»: автомобиль с отличной историей, с ним в целом все в порядке. В отчете также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев.

Зеленая рекомендация «Выезжайте на осмотр»: автомобиль практически без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим пробегом.

Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: есть незначительные недостатки, например, небольшая сумма расчетов стоимости ремонта, большой пробег, использование в лизинге и др. Осмотр поможет узнать больше о состоянии машины.

Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: у автомобиля есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу. Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега.

Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: автомобиль имеет недостатки, такие, как ограничения на регистрацию или участие в ДТП с повреждением геометрии кузова. Такая покупка связана с высокими рисками. Однако приобретение такого авто может быть оправдано, если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами — это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя», — объяснил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.