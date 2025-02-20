Отборочный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходит в Подмосковье

В школах Подмосковья проходит отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Учащиеся принимают участие в следующих возрастных категориях: младшая (7–10 лет), средняя (11–13 лет) и старшая (14–17 лет), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году появилась специальная категория для студентов колледжей в возрасте от 18 лет до 21 года. Они могут присоединиться к игре с муниципального этапа. Заявки на участие нужно подать до 28 февраля на официальном сайте игры: зарница.будьвдвижении.рф.

«Зарница 2.0» организована общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ». В 2025 году игра посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России и направлена на всестороннее развитие личности учащихся, а также приобретение и закрепление навыков начальной военной подготовки.

В рамках отборочного этапа самые юные участники показывают свои навыки строевой подготовки, оказания первой помощи, соревнуются в спортивной и маршрутной игре, демонстрируют знания в викторине «Герои в форме». Участники средней и старшей возрастных категорий соревнуются индивидуально в рамках зачета по выбранным специальностям, среди которых «командир отряда», «медик», «военкор», «инженер-сапер», «оператор БПЛА», «политрук», «штурмовик».

В этом году игра будет проводиться в несколько этапов. После отборочного этапа пройдет муниципальный с 1 марта по 16 апреля, затем региональный — с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней возрастной категории и студентов СПО — окружной этап, который состоится с июня по июль. Финал пройдет в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.