Отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье

сегодня в 18:40

В Подмосковье стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этом году Московская область впервые принимает участников из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На базе семи колледжей собрались 276 участников из 25 субъектов РФ. Они примут участие в 19 компетенциях.

Среди направлений, по которым будут соревноваться участники, — «Администрирование баз данных», «Выпечка осетинских пирогов», «Вязание крючком», «Клининг», «Ландшафтный дизайн», «Парикмахерское искусство», «Портной», «Ресторанный сервис» и «Сварочные технологии» и другие.

Первые соревнования уже начались в колледжах «Энергия» и «Московия», а также в Дмитровском и Можайском техникумах, Звенигородском филиале Красногорского колледжа и техникуме имени С. П. Королева.

Финалисты отборочного этапа представят свои регионы на национальном чемпионате «Абилимпикс», который планируется в Москве в октябре.

Московская область принимает активное участие в движении с 2015 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области