Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» прошел в Подмосковном колледже «Энергия»

В Подмосковном колледже «Энергия» прошел отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс — 2024» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Малярное дело️» и «Сухое строительство и штукатурные работы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В центре оборонно-промышленной подготовки городского округа Реутов для участия в чемпионате по компетенции «Парикмахерское» искусство прибыли школьники и студенты из Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

В центре технологии машиностроения городского округа Балашиха приняли участие в чемпионате 15 школьников и 7 студентов по компетенциям «Малярное дело️» и «Сухое строительство и штукатурные работы» из регионов РФ: Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Московской, Новгородской областей.

Результаты соревнований будут известны к концу июля, также будут определены все финалисты. В августе будут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября будут защищать честь своих команд на финальных состязаниях в Москве.

Московская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2015 года. В 2023 году в региональном чемпионате «Абилимпикс», который прошел в мае, приняли участие 847 человек, которые соревновались по 93 компетенциям на 34 площадках региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.