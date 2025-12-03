«От Винта»: в России помогают развиваться молодым специалистам

Руководитель направления «АртПром» в Смоленске и фестиваля «От Винта» в Краснодаре Ольга Ефремова заявила, что команда проекта в рамках фестиваля активно и успешно занимается помощью молодым специалистам, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В первую очередь „АртПром“ — это среда для развития молодых специалистов. Мы показываем, как может выглядеть инженерная профессия будущего через медиа, через дизайн, через новые проекты в искусстве. Мы формируем устойчивый интерес к профессиям, через креативную подачу», — сказала Ефремова.

По ее словам, «АртПром» способствует появлению инновационных бизнес-инициатив на границе индустрии и креатива, обеспечивая их авторам финансовую отдачу. Сочетание технологических прорывов инициирует новые подходы к ведению бизнеса. Зарождаются промышленные предприятия, открывающие новые горизонты для творческих людей.

Как уточнила Ефремова, ключевая цель «АртПрома» — информировать общественность об успехах промышленного сектора, учитывая, что в регионах нередко отсутствует осведомленность о технологическом прогрессе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.