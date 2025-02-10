От учителей до туроператоров: в Петербурге стартовал опрос «Город в лицах»

В 2025 году в голосовании «Город в лицах» в Петербурге утвердили 11 номинаций

В Петербурге в понедельник началось народное голосование «Город в лицах»: пользователям сайта предстоит выбрать лучших представителей различных профессий в 11 номинациях, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Список состоит из следующих пунктов: «Универсальный специалист МФЦ», «Работник/педагог школьного и дошкольного образования», и «Специалист в сфере туризма», «Специалист учреждений культуры», «Медицинский работник», «Реставратор» и другие.

«Вот уже четыре года премия „Город в лицах“ объединяет власть, бизнес, партнеров нашего издания для того, чтобы отметить главных людей этого города, тех, без кого невозможно представить нашу с вами жизнь. Они не только делают наш город лучше, именно эти люди создают его настоящее и, что немаловажно, будущее — учат и тренируют наших детей, сохраняют памятники исторического наследия», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Победителей во всех номинациях торжественно наградят в конце марта. Голосование продлится с 10 по 20 февраля.