От текста веет педофилом: в Сети нашли объявление о «мужском» воспитании мальчиков

Пользователи в одной из соцсетей обсуждают предложение услуг от мужчины, найденное на популярном сайте объявлений. Молодой человек предлагает всем желающим услугу «Воспитание детей (мальчиков)», за это он хочет получать 2 тыс. рублей в час.

Автор объявления предлагает научить детей правилам поведения в семье, на улице, с незнакомцами, общению с девочками, правилам гигиены и т. д.

О себе «воспитатель» рассказал, что женат, есть трое разнополых детей. Сейчас он занимается подготовкой к открытию «Мужской школы». Также мужчина говорит, что у него есть опыт в строительстве, ремонте техники, приготовлении простых блюд, упоминает высшее образование и профильные курсы, но не говорит, какие именно.

В обсуждениях мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что это хорошее предложение для мам, которые воспитывают сыновей в одиночестве, а другие уверены, что оно очень странное и вызывает тревогу и сомнения в методах воспитания.

«От текста веет педофилом. Невесело наблюдать, как в комментариях мамы хвалят „полезность“ этой услуги. Реально будто бы не вчера родились, вы е****** незнакомому мужчине, ориентированному на „правильное воспитание“ маленьких мальчиков, даже в теории доверять своего ребенка?» — возмущается одна из пользовательниц.

Ее поддерживает еще одна женщина, говоря, что объявление разместил просто «левый мужик с улицы», но он будет иметь физический доступ к ребенку. Еще одна пользовательница назвала объявление «максимально мутным и расплывчатым предложением».

«Я — психолог, мама двух сыновей-подростков, которые воспитываются без отца. Прочитала. Перечитала. Еще раз перечитала. Что не так? Очень адекватное предложение, я бы им воспользовалась», — написала еще одна комментаторша.

Также многие отметили, что предложение хорошее, так как может помочь одиноким мамам, которые хотят, чтобы их дети умели себя обслуживать, а не были «сыночками-корзиночками».

