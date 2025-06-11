От такси к аскетизму: китаец променял городскую суету на жизнь в пещере

Разочаровавшийся в любви и работе китаец четыре года живет в пещере

Бывший таксист из провинции Сычуань, зарабатывавший стабильные 1 400 долларов в месяц, внезапно оставил работу и поселился в горной пещере, сообщает РБК .

Четыре года назад Минь Хэнцай сделал выбор, который шокировал его родных и знакомых. Его решение стало ответом на многолетнюю кабалу кредитов — 42 000 долларов долга, который он признал непосильным даже после продажи семейного имущества.

Обменяв свой земельный участок на скромный клочок земли с пещерой, Минь обрел неожиданную свободу. Его дни теперь проходят в чтении книг и созерцательных прогулках, а взгляд на жизнь приобрел философскую глубину.

«Искать любовь — все равно что ловить ветер», — рассуждает мужчина, отвергая саму идею брака как бесполезную трату ресурсов.

Его история стала ярким примером движения «лежачих камней» — растущего в Азии протеста против общества потребления, выраженного в сознательном отказе от социальных гонок.