«От такого исполнения давно отвыкла»: россиянки рассказали о романах в Грузии

Туристки начали жаловаться на неудачные романы в Грузии. Женщины, довольные гостеприимством и вниманием грузинских мужчин, признают, что этот опыт придает им ощущение красоты и желанности, но такие отношения заканчиваются быстро, сообщает aif.ru .

Одна из туристок, решившая отдохнуть в Тбилиси, поделилась своей историей. 44-летняя Ольга из Петербурга поездкой в Грузию хотела отвлечься после скандального развода.

Ей понравились ухаживания, цветы и рестораны, однако быстрое исчезновение интереса со стороны мужчин после первой ночи разочаровало ее. Она отметила, что их интересует только моментальный интим и они не стремятся к дальнейшему ухаживанию.

«Честно говоря, я от такого исполнения давно отвыкла — в постели человек думает только о себе, а для твоего удовольствия ничего не делает. Но, конечно, приятно, когда мужчина на 10 лет младше испытывает к тебе такое желание, сразу чувствуешь себя красавицей и королевой», — рассказала женщина.

Ольга считает такие приключения нормальными, хотя и хочет большего уважения и внимания.