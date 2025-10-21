Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий выгуливать опасных собак детям и гражданам в пьяном виде, список таких пород могут расширить: в него войдут ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры, сообщает «Крымская газета» .

«Если говорить о хаски, то большинство шрамов на моих руках оставлено именно этой породой. Когда начинаешь воспитывать собаку, она сразу показывает зубы, без разбора. При этом хаски — одна из умнейших пород, но одновременно ее характер очень импульсивен», — рассказал руководитель Крымского центра коммуникации, коррекции поведения и дрессировки собак Дмитрий.

По его словам, хаски может наброситься в ответ на любое замечание, а вот доберманы, напротив, не способы к охране и почти не проявляют агрессию.

При этом собаки любых пород обладают исключительной способностью понимать человеческие чувства во всем их многообразии. В этом отношении их можно сравнить с высококлассными специалистами в области психологии. И дело тут не в каком-то сложном химическом процессе, а в умении собак анализировать поведение и телодвижения, замечая мельчайшие нюансы.

