От регулярных выплат до досрочной пенсии: льготы для лиц по уходу за инвалидами

Доцент Пинаев: отсрочка от призыва положена тем, кто ухаживает за инвалидами

Трудовые льготы, дополнительные оплачиваемые дни, досрочная пенсия, отсрочка от призыва — эти и другие льготы положены в 2025 году россиянам, которые ухаживают за инвалидами, сообщил РИАМО доцент РУДН Владимир Пинаев.

Трудовые льготы

Работающие граждане, ухаживающие за больными членами семьи (при наличии медицинского заключения), а также имеющие детей-инвалидов, не могут привлекаться к сверхурочным работам, работе в ночное время, работам в выходные дни, а также направляться в командировки без их согласия, отметил он.

Дополнительные оплачиваемые выходные дни

По письменному заявлению одного из родителей (опекуна, попечителя) ребенка-инвалида ему предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Однократно в течение календарного года допускается использование до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, рассказал эксперт.

Ежемесячные выплаты по уходу за инвалидом

Трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 000 руб. при соблюдении следующих условий:

родителю (усыновителю, опекуну или попечителю) выплата назначается при условии, что он является либо неработающим, либо осуществляющим трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени (в том числе дистанционно или на дому);

другим лицам — при условии, что они не работают.

Размер этих выплат ежегодно пересматривается с 1 февраля, напомнил Пинаев.

Зачет в страховой стаж

Период ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитывается в страховой стаж, имеющий значение для назначения пенсии.

Досрочная пенсия

Одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему этого ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет, назначается страховая пенсия по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (мужчинам в 55 лет, женщинам в 50 лет).

Алиментные обязательства

Право на алименты имеет супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.

Отсрочка от призыва

Призывники, ухаживающие за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые нуждаются (по заключению медико-социальной экспертизы) в постоянном уходе (помощи, надзоре), имеют право на отсрочку от призыва, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать таких родственников.