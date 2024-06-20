Павлово-Посадский городской округ отправил гумпомощь в зону СВО

В состав груза вошли важные на передовой технические принадлежности, оборудование, 2 автомобиля, 5 мотоциклов, генераторы, прицелы с тепловизорами, приборы ночного видения, обмундирование, бронежилеты, бронешлемы, ретрансляторы, усилители сигнала, тарелка спутникового интернета, запчасти для квадроцикла и автомобилей, радиостанции, продукты, средства личной гигиены, именные посылки, рыболовецкие и маскировочные сети. Всего приобретено и вскоре будет доставлено землякам гуманитарной поддержки на сумму более 5 млн рублей.

В первую очередь исполнили запросы тех бойцов, кто за помощью обратились к нам впервые. Конвой посетит 45 подразделений, где проходят службу 50 павловопосадцев и электрогорцев. Традиционно гуманитарным конвоем руководит Роман Игоревич Тикунов.

Для тех, кто хочет внести свой вклад в помощь бойцам СВО, открыты двери пунктов приема гуманитарной помощи:

Местное отделение партии «Единая Россия» (г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 15);

Совет Депутатов Павлово-Посадского городского округа (г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4).

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.