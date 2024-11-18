От Павлово-Посадского округа отправят гуманитарный груз в зону проведения СВО

С 23 по 28 ноября 2024 г. состоится очередной выезд гуманитарного конвоя в зону проведения Специальной военной операции, передает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.

Волонтеры посетят более 85 подразделений, где служат наши земляки, призванные от Павлово-Посадского военкомата. Сейчас они проходят службу в Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР, ДНР. Гуманитарный груз сформирован из запросов военнослужащих и будет доставлен каждому адресату, проходящих службу в указанных областях.

Основной упор в этой поездке будет сделан на авто, мото, квадротехнику, дизельные генераторы и обогреватели. Почти 20% запросов от впервые обратившихся земляков.

Поездка пройдет в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского городского округа, Секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Дениса Семенова.

В штабе, который базируется в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжают принимать запросы от наших земляков, находящихся в зоне СВО по телефону 89167120545.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.