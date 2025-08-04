От огнестрельных ран из-за теракта в «Крокусе» погиб 41 человек

Почти треть жертв теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске погибла от огнестрельных ран, сообщает РИА Новости .

Согласно данным судебно-медицинских экспертиз погибших, у 41 человека причиной смерти установлено огнестрельное ранение.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.