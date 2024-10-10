От одного года до двух лет: когда и как просить о повышении зарплаты

Эксперт Семеренко: просить о повышении ЗП можно после улучшения результатов

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко заявила, что идти к начальству с просьбой о повышении зарплаты можно после 1-2 лет работы в компании или при получении новых обязанностей и значительном улучшении собственных результатов, сообщает Газета.ru .

«Этот срок позволяет вам продемонстрировать свои достижения и вклад в развитие компании. Однако, если вы получили новые обязанности или значительно улучшили свои результаты, можно рассмотреть возможность запроса повышения и раньше», — сказала эксперт.

По ее словам, хорошим подспорьем также будут положительные отзывы от коллег или непосредственного руководителя.

Просить о повышении зарплаты стоит в спокойной и дружелюбной обстановке, предварительно запланировав встречу. Лучшее время — конец одного финансового года или начало нового: в эти периоды компании пересматривают бюджет.