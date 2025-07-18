От одежды до утюга: как сдать старые вещи на переработку в Москве?

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева заявила, что в экоточках столицы, помимо одежды и автомобильных шин, теперь также можно сдать на переработку отслужившие свой срок электрические приборы, сообщает «Царьград» .

По ее словам, в обычный мусорный бак электронные устройства лучше не выбрасывать — это повредит экологии.

«Все собранные приборы отправляются на высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Благодаря этому больше ценного сырья используется повторно», — отметила Урожаева.

Специалисты разбирают сданные приборы на составляющие, извлекают пластик, сплавы и металл, а затем передают детали на дальнейшую переработку. Затем из них производят гранулы полимеров, которые в дальнейшем сортируют и используют для производства полимерной продукции. Всего в Москве действует 101 пункт приема старой техники.