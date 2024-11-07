От монет до вина: что нельзя бесплатно ввозить в РФ

Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия заявил, что при вывозе за границу не нужно декларировать товары стоимостью менее 10 тыс. долларов, но процедуру придется провести с культурными ценностями, сообщает «Вечерняя Москва».

«Как правило, контрабандой ввозят какие-то монеты, спрятав их в кошельках, которые никто не будет проверять. Если же вы их вывозите, то нужно сначала получить соответствующее разрешение от Минкульта», — сказал Багатурия.

По словам юриста, алкоголь в Россию можно ввозить до 5 л, от 3 л его необходимо декларировать. В противном случае можно получить привлечение к административной ответственности.

При этом дорогое коллекционное вино считается уже не просто алкоголем, а предметом роскоши, наравне с бриллиантами или золотыми часами. За него придется заплатить пошлину, добавил юрист.