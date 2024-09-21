Лучшие экологические проекты Подмосковья представили в Мытищах

21 сентября в городском округе Мытищи состоялась ярмарка экологических проектов. На ней после тщательного отбора были представлены проекты-победители конкурса. Гости ярмарки смогли из первых уст узнать о том, как превратить отходы в мебель, как разработать мобильное приложение и как открыть передвижной зеленый музей. Ярмарка — важное событие для региона и всех, кто заинтересован в реализации экологических проектов не только в Подмосковье, но и по всей стране. Организатором выступило Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Год от года проекты, представленные на ярмарке, становятся все более интересными. Число участников неуклонно растет. Это значит, что наша инициатива востребована, полезна и имеет большой потенциал для развития. Обращаю внимание — большинство проектов практикоориентированные, то есть направлены на решение конкретных природоохранных задач», — сказал и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Победителей награждали генеральный директор «Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника „Царицыно“ Елизавета Фокина, Первый заместитель председателя Общественной палаты МО Татьяна Дмитриева, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и другие.

Среди проектов — победителей жюри отметило работу Виктории Петровой, представившей широкое исследование по качеству родниковой воды.

В номинации «Почва — источник жизни» первое место досталось Ангелине Шелковичевой за методику анализа воздействия рекреационной нагрузки в ООПТ на почвенный покров и состояние древостоя.

Проект Романа Морозова «Место перемен» показал, как школьники своими руками могут создать мебель из утильных деревянных поддонов.

Не забыли и проекты самых юных участников. В номинации «Будущее экологии в Московской области первое место завоевали Василиса Парцевская и Варвара Гвоздь, которые обосновали снижение содержания углекислого газа в атмосфере при широком использовании рулонных газонов.

Наконец, приз зрительских симпатий получил волшебный проект эколога Вячеслава Маркова под названием «Магия экологии». В рамках шоу, он создал мир, в котором экология соединилась с искусством иллюзии, а также с наукой о правильной утилизации отходов.

Также на церемонии награждения напутсвенную речь произнес Прохор Малютин, директор по развитию и коммуникациям фонда «Без рек как без рук». Напомним, что в 2018 году его проект «Речной дозор», занял первое место на ярмарке. «Мы были в начале пути, сомневались, но победа в конкурсе дала нам своеобразную путёвку в жизнь», — отметил Прохор Малютин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.