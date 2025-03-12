От Кремлевской до Пречистенской: Бирюков рассказал о подготовке набережных

В Москве к лету подготовят 78 набережных и навигации

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков заявил, что к теплому сезону в столице подготовят 78 набережных и навигаций: власти планируют почистить и отремонтировать парапеты и тротуары, спуски к воде и провести работы по гранитной облицовке, сообщает «Царьград» .

«В общей сложности, подлежат обновлению 78 набережных, в том числе находящиеся в центральной части города, такие как Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская и Пречистенская», — сказал Бирюков.

По его словам, специалисты проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят спуски к воде и пешеходные тротуары, покрасят чугунные перила.

Кроме того, уже летом в городе проведут работы по расшивке швов облицовки на некоторых набережных: это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию конструкций.