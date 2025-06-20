От фантастики к реальности: какие профессии появятся благодаря книгам

Беспилотники, нейроинтерфейсы и колонизация Марса — все это сначала появилось в научной фантастике. Сейчас, согласно опросу, проведенному «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы», 42% россиян уверены: научная фантастика уже предсказывает появление новых профессий. Результаты опроса обсудили на ПМЭФ.

Космические технологии, медицина, робототехника и ИИ возглавляют список сфер, где идеи фантастов воплощаются быстрее всего. Эксперты сессии на ПМЭФ обсудили, как литература и медиа формируют образ будущего, почему критическое мышление важнее узкой специализации и зачем Китай инвестирует в фантастику.

Как показал результат опроса, который озвучила модератор дискуссии, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, научная фантастика может предсказать и предсказывает появление новых профессий и компетенций: 42% считают, что она уже это делает, 32% — что она способна дать такие прогнозы для далекого будущего. Современные медиа также развивают интерес к профессиям будущего. Так считает треть (33%) респондентов, около половины (48%) опрошенных придерживаются обратного мнения.

ТОП-5 сфер, где, по мнению респондентов, наиболее вероятно воплощение идей из научной фантастики в ближайшем будущем:

космические технологии;

медицина;

робототехника и искусственный интеллект;

транспортная сфера;

военная индустрия.

По словам астрофизика, фантаста Николая Горькавого (США), научная фантастика помогает формировать образ будущего, создавать прорывные технологии и профессии.

«Фантасты не просто мечтатели, они профессиональные думатели, они не просто предсказывают, они творят будущее, а потом приходят инженеры и реализуют его», – пояснил Горькавый.

Лучший фантаст Европы Роберто Куалья подчеркнул, что любое общество, которое в современности добилось технологического процветания, имеет высокий уровень проникновения научно-фантастического воображения в массовое сознание. «Китай активно развивает научную фантастику. Государство вмешивается, чтобы пробудить интерес к воображению позитивного будущего, и, как мне кажется, это уже приносит плоды, ведь сейчас Китай — ведущий производитель „документов“ по искусственному интеллекту», — рассказал Роберто Куалья.

Опрос проводился «Мастерской новых медиа» совместно с АНО «Диалог Регионы» 6–10 июня методом River Sampling среди пользователей социальных сетей. Объем и социально-демографические характеристики выборки исследования соответствуют данным государственной статистики, репрезентируя население страны.