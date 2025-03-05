От четверти до трети соискателей на руководящие места в промышленности — женщины

Согласно совместному исследованию департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и аналитиков сервиса SuperJob, проведенному в феврале 2025 года, женщины составляют от 25% до 33% от общего числа претендентов на руководящие должности в промышленной сфере.

Исследование было посвящено распределению вакансий между мужчинами и женщинами, а также различиям в их зарплатных ожиданиях.

В частности, москвички активно конкурируют с мужчинами за позиции начальника отдела по охране труда и пожарной безопасности (34% от общего числа соискателей), руководителя отдела технического контроля качества продукции (33%) и главного технолога предприятия (24%). При этом зарплатные ожидания женщин и мужчин различаются. Например, на должности главного технолога, где средняя зарплата составляет 230 тыс. рублей в месяц (после уплаты налогов без учета бонусов), женщины готовы получать от 200 тыс. рублей, тогда как мужчины ожидают не менее 250 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и на позиции начальника отдела охраны труда: женщины указывают ожидания от 180 тыс. рублей, а мужчины — от 160 тыс. рублей, что соответствует среднерыночным предложениям.

Эксперты отмечают, что женщины преобладают в таких отраслях, как легкая и пищевая промышленность, а также в био- и химических лабораториях производственных предприятий. Среди инженерных позиций, где женщины составляют большинство, выделяются инженер-микробиолог (81% женщин), биотехнолог (74%) и инженер-химик (67%).

Средние зарплатные предложения по этим вакансиям варьируются от 95 до 110 тыс. рублей в месяц, причем женщины часто соглашаются на зарплату на 12–20 тыс. рублей ниже предложенной, тогда как мужчины запрашивают суммы близкие к рыночным.

На других инженерных должностях, таких как инженер по качеству, инженер по охране труда или инженер-эколог, число мужчин и женщин среди соискателей примерно одинаково. Однако и здесь женщины склонны соглашаться на более низкие зарплаты при среднем предложении в 105–110 тыс. рублей.

Меньше всего женщин претендуют на позиции, связанные с автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), программированием станков с ЧПУ и руководством производственными участками. Их доля составляет всего 8–9% от общего числа соискателей. Средние зарплатные предложения в этой сфере достигают 110–150 тыс. рублей в месяц.

Среди рабочих специальностей женщины чаще всего выбирают профессии портного, швеи, кондитера и лаборанта химического анализа. Мужчины на этих позициях составляют от 8% до 20%.

При этом женщины редко претендуют на такие должности, как монтажник радиоэлектронной аппаратуры, контролер отдела технического контроля или шлифовщик/полировщик по дереву. Единицы готовы работать шлифовщиками/полировщиками по металлу, скрутчиками-изолировщиками жил кабеля или операторами станков с ЧПУ. Средняя зарплата по рабочим специальностям варьируется от 75 до 110 тыс. рублей в месяц (после вычета налогов).

«По большинству позиций в промышленной отрасли Москвы — за исключением места руководителя отдела охраны труда, микробиолога, эколога, швеи, а также лаборанта химанализа — зарплатные ожидания мужчин опережают ожидания женщин», — отметили в SuperJob.