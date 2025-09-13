От аналитики до защиты от киберугроз: самые востребованные IT-направления в РФ

13 сентября в России отмечают профессиональный праздник программистов. Все больше специалистов стремятся совершенствовать свои знания и приобретать новые компетенции в сфере информационных технологий, а начинающие специалисты — осваивать IT-профессии с самого начала. Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», которое есть в распоряжении РИАМО, летом 2025 года интерес к IT-курсам увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минувшим летом интерес россиян к IT-направлениям вырос в 2,4 раза. При этом тяга к обучению «с нуля» увеличилась в 3,3 раза, а к программам повышения квалификации — вдвое.

Системная аналитика — лидер роста

Самой большой популярностью пользовались курсы для системных аналитиков: в период с июня по август 2025 года спрос на них подскочил в 8 раз, а количество предлагаемых программ — в 7 раз. Программы, направленные на повышение квалификации в этой области, искали в 3,9 раза чаще, чем годом ранее.

Системные аналитики играют важнейшую роль в IT-проектах: они являются связующим звеном между бизнесом и командой разработчиков, формируют требования клиента и подробно описывают принципы работы будущей системы.

Python и Java — наиболее популярные языки программирования

Интерес к курсам программирования в целом увеличился на 39%. Летом 2025 года спрос на повышение квалификации вырос на 63%, а на обучение с нуля — на 16%.

Язык Python занял первое место по популярности: интерес к соответствующим курсам вырос на 40%. Потребность в повышении квалификации возросла на 71%, а в обучении с начального уровня — на 33%. Популярность Python объясняется его универсальностью: он применяется для веб-разработки, анализа данных, автоматизации различных процессов и создания чат-ботов.

Язык Java также не теряет актуальности: интерес к курсам по нему увеличился на 12%. Количество запросов на повышение квалификации возросло на 22%, а на обучение с нуля — на 17%. Этот язык, существующий уже более 30 лет, остается одним из самых надежных и стабильных инструментов: код, написанный на Java, может быть запущен на различных операционных системах, таких как Windows, Linux, iOS и Android.

Повышенный интерес к информационной безопасности

Курсы по информационной безопасности продемонстрировали рост на 24%. Спрос на обучение с нуля увеличился на 94%, а на повышение квалификации — на 24%. Данные программы обучают защите данных, сетей и IT-инфраструктуры от кибернетических атак, утечек информации и несанкционированного доступа.

Информатика, являющаяся базовой дисциплиной для входа в IT-сферу, также укрепила свои позиции. Программы повышения квалификации искали в 2,3 раза чаще, а обучение с нуля — на 66% чаще.

