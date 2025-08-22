От 80 тысяч: эксперт назвал зарплату, необходимую для жизни в большом городе

Экономист Абрамов: для жизни в городе-миллионнике нужно не меньше 80 тыс руб

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что для комфортной жизни в городе-миллионнике в России нужно зарабатывать от 80 до 100 тысяч рублей, но можно сэкономить на питании и лучше иметь свободные сбережения.

«Основную плату составляют расходы на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и транспорт, которыми пользуется человек. Также, например, оплата за обучение детей в высших учебных заведениях, частные сады и различные кружки. Если у человека есть автомобиль, то нужен и бензин», — сказал экономист в эфире радио Sputnik.

По его словам, точно не стоит пренебрегать и пытаться сократить расходы на сфере обучения, получении дополнительного образования и медицине.

Первое значительно влияет на квалификацию на работе и, соответственно, непосредственный заработок, второе — на здоровье. Лучше построить разумный рацион приема пищи.