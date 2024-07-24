От 80% торговых объектов на вылетных магистралях приведут в порядок до 1 октября

К 1 октября не менее 80% торговых объектов на вылетных магистралях будут приведены в порядок. Сегодня у 129 объектов архитектурный облик уже обновлен и 140 объектов демонтированы, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Он отметил, что на сегодняшний день есть понимание, что в Подмосковье нет потребности в дополнительных нестационарных торговых объектах.

«Они актуальны, если речь идет о сезонной торговле, о продаже каких-то уникальных товаров, если это автолавки для сельских населенных пунктов, там, где для региона нецелесообразна установка капитальных объектов, речь идет о парковой территории», — обратил внимание министр.

Двойных также сделал акцент, что работа по приведению в порядок объектов торговли вдоль вылетных магистралей начата в октябре 2023 года. Был определен приоритетный перечень из 547 объектов. Он отметил вовлеченность в работу руководителей правоохранительных и надзорных органов, УРП.

«Большинство муниципалитетов набрали хороший темп в работе и планы, которые были поставлены по итогам 4 квартала 2023 года и первого квартала 2024 года, выполнены», — заключил Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — заявил Воробьев.