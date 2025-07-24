От 60 тысяч: сколько стоит детский отдых под Нижним Новгородом

В Нижнем Новгороде резко выросли цены на отдых для детей: смена в лагере продолжительностью 12 дней обойдется в среднем в 60-70 тысяч рублей, сообщает pravda-nn.ru .

«Попробовала найти место в любом загородном лагере, чтобы получить компенсацию, — с этим тоже тяжело. Оказывается, надо подавать заявку в конце лета или осенью, это речь идет о следующем лете», — рассказала мама четвероклассника, жительница Нижнего Новгорода Наталья Мартемьянова.

По данным сервиса SuperJob, 34% нижегородцев планируют провести время летом с детьми дома, 28% семей предпочитают поездку к бабушке в деревню или отдых на даче, летние лагеря выбирают всего 11% респондентов.

В 2025 году цены на отдых в муниципальных лагерях увеличились на 5-10%, в коммерческих — на 15-25%. Это связано с одновременным подорожанием цен на транспорт и продукты.