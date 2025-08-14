От 16 тысяч: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Член ассоциации репетиторов Москвы, автор учебников Николай Крючков заявил, что в 2025 году собрать ребенка в школу будет стоить как минимум 16 тысяч рублей, но есть способы сэкономить: например, приобретать многофункциональные вещи — пенал с калькулятором или линейку со встроенным циркулем, сообщает «Вечерняя Москва».

Дешевле будет закупаться не в столице, а на ярмарках в ближайшем Подмосковье: Красногорске, Люберцах или Подольске, там цены ниже.

Интересный вариант для младшеклассников — ранец с LED-дисплеем, он полезен для здоровья за счет ортопедической спинки, а благодаря экрану с помощью приложения на смартфоне можно менять изображения, анимации или сообщения. Цена такого рюкзака — около 5,5 тысячи рублей.

Тем, кто часто теряет в школе вещи, подойдет брелок с QR-кодом, там содержится информация о владельце, а яркий дизайн сразу бросается в глаза.