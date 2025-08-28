Освобождавший заложников в Беслане генерал Канакин умер в 65 лет

Умер Герой России генерал-майор Валерий Канакин. Он был начальником управления «А» ЦСН ФСБ России и освобождал заложников в Беслане в Республике Северная Осетия — Алания, сообщается на сайте Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора « Альфа ».

Канакин прошел две военные кампании на Северном Кавказе. Он освобождал заложников и ликвидировал террористов, в том числе в Беслане, Буденновске Ставропольского края и на Дубровке в Москве.

Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, «За отвагу» и иными наградами. От Русской Православной Церкви получил орден Дмитрия Донского III степени.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана в Республике Северная Осетия — Алания. В ней погибли 333 человека, были ранены 783. Общее количество заложников было от 1 116 до 1 128. Их удерживали около двух с половиной дней. Среди них были дети.