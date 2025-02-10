Освободившего причастных к теракту в «Крокусе» судью лишат неприкосновенности

Судью из Назрани Алихана Ярыжева, освободившего от наказания нескольких причастных к теракту в «Крокусе» и подрыву «Невского экспресса», могут лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности, сообщает Mash .

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) будет рассматривать представление о снятии неприкосновенности с Ярыжева в ближайшее время.

Судью подозревают в сговоре с членами экстремистской группировки баталхаджинцев*. Он ранее освободил родственников радикалов, которые причастны к взрыву поезда «Невский экспресс». Во время задержания у преступников нашли гранатомет, гранату и пистолет Макарова.

По одной из версий, Алихан Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева, требовавшего у судьи, чтобы баталхаджинцев* наказали не по всей строгости закона.

В итоге злоумышленники отделались условным наказанием. А после этого в дело вмешалась прокуратура. Тогда Аушева лишили статуса судьи, в отношении него началось следствие. Затем начали расследовать деятельность Ярыжева.

А баталхаджинцы* еще участвовали в двух громких преступлениях в стране. Они передавали оружие и патроны террористам, которые расстреляли и сожги «Крокус Сити Холл», а еще участвовали в убийстве главы войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, по заданию СБУ злоумышленники обеспечили боевиков транспортом и квартирой.

Взрыв «Невского экспресса» 27 ноября 2009 года унес жизни 28 человек, в том числе главы правления госкомпании «Автодор» Сергея Тарасова и главы Росрезерва Бориса Евстратикова, еще 130 человек получили ранения.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

17 декабря 2024 года в Москве произошел теракт — взрыв на Рязанском проспекте унес жизни Игоря Кириллова и его помощника. Исполнитель теракта активировал взрывное устройство, спрятанное в самокате возле подъезда, из которого выходили военные.

* Боевое крыло вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев) включено в список организаций, признанных в России террористическими.