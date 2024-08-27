Осужденный за пожар в костромском клубе «Полигон» отправится в зону СВО

Военнослужащий Станислав Ионкин, который был осужден на 20 лет колонии строго режима за пожар в костромском кафе-клубе «Полигон», подписал контракт с Минобороны и в ближайшее время отправится в зону СВО, сообщает ТАСС .

«В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — заявил адвокат Юрий Хромцов.

В ноябре прошлого года в клубе «Полигон» произошел крупный пожар площадью более 3,5 тыс. кв. м. В результате ЧП погибли 13 человек, еще 5 пострадали. В ходе конфликта Ионкин выстрелил из ракетницы в помещении, что и стало причиной возгорания.

Судебный процесс проходил в Москве с 13 декабря прошлого года. Военнослужащего признали виновным и приговорили к 20 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.