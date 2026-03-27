Осужденный за драку с мажором екатеринбургский «Очкарик» Рябухин ушел на СВО

Житель Екатеринбурга Свердловской области Владислав Рябухин, которого восемь лет назад осудили за драку с мужчиной, пошел служить в зону спецоперации. Мужчина думал об этом на протяжении 2025 года, рассказал E1.ru его приятель.

Рябухин подписал контракт три недели назад. Его отправили в учебный центр в Луганске ЛНР.

Конфликт между Рябухиным и Саргисом А. случился в июле 2017 года. Влад вместе с приятелем приехал к дому на улице Менделеева. Там должен был забрать девушку друга.

У подъезда у него начался конфликт с нетрезвым подростком. Между ними случилась перепалка. Затем парни пожали руки.

После этого к Рябухину подошла компания южан-приятелей подростка и 100-килограммовый Саргис А. ударил парня в висок, тот атаковал в ответ.

Затем Саргис А. упал и ударился головой о бордюр, у него начала идти изо рта пена. Рябухин оказывал ему первую помощь.

У инцидента было множество свидетелей. Однако суд не посчитал то, что делал Рябухин, необходимой обороной. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда и осудили на 300 часов обязательных работ.

Рябухин получил кличку «Очкарик» из-за того, что носит очки

