Осужденный пожизненно лидер Ореховской ОПГ готовится к возможной отправке на СВО

Сейчас Буторин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он был признан виновным в убийстве 38 человек.

В прошлый раз в прошении заключенному отказали из-за пожизненного срока. А в этот раз он рассчитывает на «специальные решения», которые могут принять по таким заключенным.

При этом похоже, что Буторин абсолютно уверен в согласии на его прошение. Каждый день криминальный авторитет тренируется. Он наращивает массу, а в последние месяцы начал еще практиковать йогу, среди его занятий — дыхательные упражнения и концентрация внимания.

При этом он не выполняет работу. Пока осужденные трудятся в столярном цехе, Буторин в позе лотоса ожидает, когда сможет покинуть стены колонии. Также он читает сатиру Михаила Задорнова.

Лидер Ореховской ОПГ считает, что пригодится в зоне СВО, так как в молодости он отслужил в саперном подразделении. В армии он научился боксу и владению оружием. А уже после дембеля вошел в ОПГ. Позднее он инсценировал смерть, чтобы его не настигло возмездие за сделанное. Его нашли через 5 лет в Испании.