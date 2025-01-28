Осужденный по делу Дугиной узнал, кому сделал поддельные документы, из новостей

Осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей «свою работу» — поддельные документы на автомобиль, на котором передвигалась обвиняемая Наталья Вовк, сообщает РИА Новости.

Осужденные действовали в составе организованной группы. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что один из осужденных узнал из новостей, что изготовил документы для Вовк. Такие показания дала его супруга.

«У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины… потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», — говорится в материалах дела.