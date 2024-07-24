Осужденный на условный срок за хулиганство с оружием десантник уехал на СВО

Осужденный за поход в магазин с оружием офицер Воздушно-десантных войск Радик Айсин отправился в зону специальной военной операции, пишет «Коммерсант» .

В феврале прошлого года офицер ВДВ в нетрезвом состоянии поехал в магазин за пивом. При себе у него был незаряженный автомат. В магазине он устроил ссору с женщиной-продавцом, которая отказалась продавать ему алкоголь.

Суд приговорил бойца к 6 годам лишения свободы условно. После вынесения приговора офицер уехал на СВО, где попросился в штурмовики.

Слушания дела шли с перерывами, так как офицер-десантник уезжал в зону боевых действий. При этом продавщица, с которой произошел конфликт, заявила, что претензий к подсудимому не имеет, так как он уже принес свои извинения.

За время слушаний участнику СВО присвоили очередное воинское звание старшего лейтенанта.

По словам его адвоката, приговор обжаловать не планируется, так как он «фактически не повлек» для его подзащитного «негативных последствий».