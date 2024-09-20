Осужденному на пожизненный срок актеру Канахину* предстоит новый заочный процесс

В военный суд в столице поступило новое уголовное дело актера Кирилла Канахина*, его будут рассматривать в заочном режиме, сообщает «Коммерсант» .

Также дело касается лидеров и участников РДК** Дениса Капустина (Никитина)*, Александра Галанова*, Алексея Огурцова* и Антона Зырянова*.

В начале этого года Канахин* заочно получил пожизненный срок за госизмену. А сейчас его и остальных фигурантов обвиняют в серии терактов и других преступлений, которые были совершены во время нападений на приграничные территории Брянской и Белгородской областей.

Сейчас обвиняемые находятся на Украине. Процесс будет закрыт для посторонних, так как в деле есть материалы, содержащие государственную тайну.

Канахин* из-за праворадикальных националистических взглядов покинул страну, а в августе 2022 года актер вступил в РДК**. С января по март прошлого года мужчина участвовал в боях против ВС РФ в Херсонской области.

Кроме того, Огурцов* и Галанов* вместе с Канахиным* в марте 2023 года незаконно пересекли границу России, проникли в Брянскую область. В результате совершенного ими террористического акта погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения.

* Внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов.

** Запрещенная в России террористическая организация.