сегодня в 06:54

Осужденная за фейки об армии Люся Штейн покинула РФ через Белоруссию

Бывший муниципальный депутат Басманного района Москвы и экс-участница группы Pussy Riot Людмила (Люся) Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула Россию в марте 2022 года через Белоруссию, пишет РИА Новости .

В судебных материалах говорится, что 31 марта 2022 года Штейн пересекла на автомобиле пункт пропуска «Каменный Лог» на границе с Белоруссией и выехала по заграничному паспорту.

В марте этого года Людмилу Штейн приговорили к 6 годам и 15 дням колонии общего режима по статье о дискредитации армии России.

Штейн признали виновной по п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ). Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3,5 года.

27 марта Штейн, основываясь на мотивах политической ненависти, разместила в социальных сетях публикацию, доступную неограниченному кругу лиц. В посте содержались заведомо ложные данные о деятельности армии России.