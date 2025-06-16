Останки еще одного советского солдата нашли и подняли под Чеховом

Деревня Леоново под Чеховом — место, где бои во времена Великой Отечественной войны, велись не на жизнь, а на смерть. В 20-х числах октября 1941 года на западных границах Чеховского района стала формироваться линия обороны, которую чуть позже стали называть «Стремиловским рубежом». В то время там держала оборону 17-я стрелковая дивизия. На полях сражений тогда пали более 800 человек. Их останки находят до сих пор, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Выезжаем мы на вахты памяти три раза в год — это весенний, летний и осенний периоды. Три раза по две недели мы посещаем Ржев, Смоленск, Новгород и Стремиловский рубеж», — рассказал руководитель поискового отряда «Возрождение» Сергей Самуйлов.

Буквально недавно поисковики нашли останки еще одного молодого солдата Красной Армии. Более чем за десятилетнюю работу участники отряда нашли и подняли останки свыше 300 солдат.

«Сначала ведется архивная работа. Работа с документами, определяется район, где проходили бои. Здесь он у нас был бой 14–16 ноября — наступление на деревни Леоново и Тунаево. Список потерь — примерно около 700 без вести пропавших, более 600 человек уже захоронили. Остальные где-то здесь лежат, которых необходимо искать», — пояснил руководитель поискового отряда «Возрождение» Сергей Самуйлов.

Название «Стремиловский рубеж» обширно связано и с тем, что бои шли в районе села Стремилово, а Леоново стало одним из ключевых пунктов обороны на этом направлении. Этот рубеж являлся важной преградой на пути немецкой армии, его удержание позволило выиграть время для укрепления обороны Москвы и сорвать наступление фашистов на столицу. Сегодня Стремилово и Леоново носят гордое звание «Населенный пункт воинской доблести».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.