В Можайске останки 26 бойцов Красной Армии готовятся к перезахоронению весной

Итоги прошедшего поискового сезона подвел командир можайского отряда «Укрепрайон № 36» Дмитрий Писаренко на Бородинской конференции «Можайская линия обороны в битве за Москву», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам был представлен доклад о ходе поисковых работ, которые на месте боев проводят сразу два можайских отряда — «Укрепрайон № 36» и «Приказ 270» под руководством Михаила Сухова.

Останки бойцов Красной Армии были обнаружены в районе д. Ельня, недалеко от Минского шоссе. Именно там, в октябре 1941 года, наступающих со стороны Смоленска фашистов встретила 5-я Армия во главе с генералом Дмитрием Лелюшенко. В бой с частями вражеской моторизованной дивизией «Райх» и 10-й танковой дивизии Вермахта вступила 32-я Краснознаменная Дальневосточная дивизия полковника Виктора Полосухина. И хотя красноармейцы были полны решимости и хорошо снабжены оружием, сломить натиск врага им не удалось.

Дмитрий рассказал, что обнаруженные останки бойцов Красной Армии будут торжественно преданы земле весной 2025 года. Они найдут покой на воинском мемориале у храма Покрова Пресвятой Богородицы у д. Ельня.

За труд по восстановлению исторической справедливости Дмитрий Писаренко был отмечен памятной медалью к 185-летию Бородинского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.