Останина призвала воспитывать в молодежи желание завести семью

Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в российских детях и молодежи необходимо развивать желание создать семью.

Останина выступила на пресс-конференции о презентации учебных пособий по предмету «семьеведение» как член авторского коллектива.

«Отказ от традиционной семьи, а показатель этому и апофеоз — это Олимпиада, которая была в прошлом году, для нас это было чрезвычайно показательно. И мы должны цепляться за сохранение наших традиционных ценностей. Потому что нельзя говорить о демографии в плане увеличения численности населения без воспитания в нашей молодежи стремления осознанно создать семью», — заявила Останина.

Она отметила, что в Госдуме отреагировали на эти вызовы, в том числе приняли закон о запрете пропаганды отказа от деторождения, нетрадиционных сексуальных связей и прочего, что власти считают деструктивным для института брака.