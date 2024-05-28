Остался месяц до завершения приема заявок на премию «Экспортер года»

Остался месяц до завершения приема заявок на всероссийскую премию «Экспортер года» Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ). Это уникальный шанс для компаний и индивидуальных предпринимателей продемонстрировать свои достижения в области экспорта на национальном уровне. Подать заявку можно будет до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Премия «Экспортер года» — часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и проводится при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Участников ждут 20 номинаций, где каждый сможет показать свои лучшие качества и результаты.

«Цель премии — не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания «Экспортер года» станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене», — подчеркивает гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Особенностью премии станет церемония награждения победителей, которая пройдет в октябре 2024 года в Москве в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Это — уникальный шанс наладить новые деловые связи на всероссийском и международном уровне.

Для участия заполните электронную анкету на официальном сайте РЭЦ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.