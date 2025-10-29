Осталось 10 дней до завершения приема заявок на конференцию по экономике замкнутого цикла

До завершения приема заявок на участие во второй научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд» осталось 10 дней, сообщает пресс-служба российского экологического оператора.

Работы принимаются до 7 ноября включительно. Пять авторов лучших проектов получат стипендии от Российского экологического оператора в размере 150 тысяч рублей.

«Конференция дает возможность студентам представить свои исследования в сфере устойчивого развития и показать, как идеи экономики замкнутого цикла могут применяться на практике. Мы поддерживаем инициативы молодых специалистов, потому что именно они формируют будущее экологической отрасли страны», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Конференция проводится при поддержке Российского университета дружбы народов и направлена на выявление талантливых студентов, обмен опытом и продвижение экологических исследований в России. Финальный очный этап состоится в конце ноября, где финалисты представят свои доклады экспертам отрасли.