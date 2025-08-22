Осознанно или эмоционально: сексолог рассказала о миллениалах и зумерах

Психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что у разных поколений по-разному проявляются предпочтения в сексе: миллениалы относятся к нему экспрессивно и с долей романтики, современная молодежь, зумеры, воспринимает более осознанно, сообщает Life.ru .

«Представьте себе миллениала. Его сексуальность формировалась в эпоху „Секса в большом городе“ — гламурного, немного истеричного, с обязательным оргазмом и коктейлем „Космополитен“ после. <…> А теперь — поколение Z. Они родились с телефоном в руке», — сказала специалист.

По ее словам, у миллениалов есть вся доступная информация, они знают многое о ментальном здоровье, травмах и позиции согласия.

Миллениалы воспринимают интимные отношения как элемент успешного образа жизни и работы, они склонны к драмам, зумеры часто начинают знакомство с партнером в цифровом пространстве, строят отношения через приложения и социальные сети.