Особые медали вручили мытищинским волонтерам

«Подвиг, невидимый миру» — так называлось мероприятие, которое прошло 24 сентября в КИЦ «Леонидовка». Его героями стали мытищинские волонтеры, оказывающие помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Советник председателя правления Московской областной организации «Союз писателей России» — Андрей Ефимов, вручивший награды 30 волонтерам, акцентировал внимание на особом значении вручаемых знаков отличия: «Добровольчество вызывает мощный отклик в сердцах людей. Поэтому мы пришли к идее создания медали в благодарность тем, кто помогает нашим бойцам. В результате они были сделаны из снарядов 152-миллиметровой гаубицы М-10».

Было отмечено, что в 2025 году 470 медалей уже нашли своих героев, а с учетом врученных вчера мытищинцам наград их число перевалило за 500. Ровно столько же раз организаторы мероприятия — «Союз писателей России» и Московская областная организация «Союз писателей России» — сказали «спасибо» людям, чьи сердца наполнены желанием помочь и поддержать тех, кто стоит на защите Родины.

Руководитель мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов обратился к собравшимся со словами признательности. Он подчеркнул, что именно благодаря работе волонтеров обеспечивается прочный и надежный тыл для наших солдат: «Я всегда вижу вашу моментальную реакцию, когда поступают запросы от наших ребят. Это очень ценно».

Патриотическое мероприятие прекрасно дополнили творческие номера, подготовленные родными участников СВО, волонтерами и воспитанниками различных студий.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.